Port-au-Prince (AFP) Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Nordküste von Haiti werden etwa 40 Menschen vermisst. Das erklärte der nationale Zivilschutz, der die Suche am Sonntagabend (Ortszeit) fortsetzte. Die Hilfskräfte konnten bisher sieben Überlebende bergen. Drei von ihnen wurden in Haiti in einem Krankenhaus behandelt.

