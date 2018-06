Lahore (AFP) Ein türkischer Lehrer und seine Familie sind entgegen einer Gerichtsanordnung aus dem Exil in Pakistan nach Istanbul abgeschoben worden. Ein Freund der Familie sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, Kacmaz Mesut sei gemeinsam mit seiner Frau und seinen Töchtern am Freitag der türkischen Polizei in Islamabad übergeben und nach Istanbul geflogen worden. Mesut ist ein früherer Direktor der sogenannten Pakturk-Schulen in Pakistan. Die Privatschulen werden verdächtigt, der in der Türkei verbotenen Gülen-Bewegung anzugehören.

