Beirut (AFP) Nach der Evakuierung fast aller Zivilisten sind die Kämpfe zur vollständigen Rückeroberung der einstigen IS-Bastion Raka im Norden Syriens voll entbrannt. Die kurdisch-arabische Allianz, die gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Raka kämpft, berichtete am Montag von den bisher "heftigsten Gefechten" seit Beginn ihrer Offensive auf die Stadt vor rund vier Monaten. Dort halten sich nach ihren Angaben noch etwa 300 überwiegend ausländische IS-Kämpfer auf.

