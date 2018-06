Chost (AFP) Mehrere bewaffnete Angreifer haben am Dienstag im Südosten Afghanistans ein Ausbildungszentrum der Polizei attackiert. Ein Selbstmordattentäter habe zunächst ein mit Sprengstoff beladenes Auto in der Nähe des Ausbildungszentrums gezündet und damit "den Weg für eine Reihe von Angreifern frei gemacht", teilte das Innenministerium mit. Der Angriff ereignete sich demnach in Gardis, der Hauptstadt der Provinz Paktia.

