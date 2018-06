München (AFP) Die Türkei hat Medienberichten zufolge einen weiteren deutscher Staatsbürger über Interpol festnehmen lassen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag gemeinsam mit WDR und NDR berichtete, wurde der Kölner Kemal K. bereits im Juli aufgrund einer sogenannten "Red Notice" der internationalen Polizeibehörde in der Ukraine festgenommen. Er darf das Land demnach nicht verlassen, bis über eine Auslieferung in die Türkei entschieden ist.

