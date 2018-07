Cagliari (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Cagliari Calcio hat auf seine jüngste Talfahrt reagiert und sich vom Trainer Massimo Rastelli (48) getrennt. Am Sonntag hatten die Sarden mit 2:3 gegen FC Genua ihre vierte Niederlage in Folge kassiert.

Cagliari hat von den bisherigen acht Saisonspielen in der Serie A sechs verloren und belegt Platz 14. Wer Nachfolger von Rastelli wird, der als erster Coach in dieser Saison in Italiens Eliteliga den Hut nehmen musste, steht noch nicht fest. Gehandelt werden Massimo Oddo und Giuseppe Iachini.