Köln (SID) - Hans Schäfer, Fußball-Weltmeister von 1954 und lebende Legende des 1. FC Köln, feiert am Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Der 1927 im Kölner Stadtteil Zollstock geborene Schäfer ist einer der größten Spieler, den der Klub hervorgebracht hat.

"Wir feiern im engsten Kreis und werden das eine oder andere Fässchen Kölsch köpfen", sagte Schäfer dem kicker: "Aber am Abend wird der Fernseher angemacht. Mit Sicherheit. Der FC soll mich an meinem Geburtstag mit einem Sieg beschenken."

Am Donnerstagabend (19.00 Uhr/Sky) spielt der FC in der Europa League bei BATE Borissow in Weißrussland. Schäfer, der seine gesamte Karriere in Köln gespielt hat, wird seinem Herzensklub daheim die Daumen drücken.

Schäfer versuchte sich nach seinem Karriereende kurzzeitig als Co-Trainer, dann kehrte er dem Fußball als Funktionär jedoch den Rücken. "Ich wollte nie Trainer werden", sagte er der Zeit: "Wenn ich Trainer werde, verlange ich von meinen Spielern die gleiche Einstellung zum Sport wie ich sie hatte. Aber ich weiß, dass es die nicht mehr gibt."