São Paulo (SID) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien bestreitet knapp drei Monate vor der WM in Russland schon einen Härtetest in Moskau. Am 23. März 2018 trifft der Mitfavorit auf den Gastgeber. Das teilte der brasilianische Verband CBF am Dienstag mit. Vier Tage später ist Brasilien Gegner der deutschen Nationalmannschaft in Berlin.

Das Team um Superstar Neymar hatte die südamerikanische WM-Qualifikation überlegen als Erster abgeschlossen und sich bereits im März als erste Mannschaft neben Gastgeber Russland für die Endrunde qualifiziert. Die Vorbereitung auf die WM beginnt am 10. November in Lille gegen Japan, vier Tage später ist England in London Gegner.