Aden (AFP) Die US-Armee hat im Jemen nach eigenen Angaben mit Drohneneinsätzen dutzende Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. "US-Einheiten haben in der Provinz Al-Bajda dutzende IS-Kämpfer bei einem Angriff auf zwei IS-Trainingscamps getötet", teilte das Zentralkommando (Centcom) der US-Streitkräfte in der Nacht zum Dienstag mit. Es ist das erste Mal, dass Verbündete der international anerkannten Regierung Jemens derartige Angriffe auf den IS bekanntgeben.

