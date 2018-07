Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich bestürzt über den Tod einer bekannten Bloggerin bei einem Autobombenanschlag in Malta gezeigt. Die Behörde sei "entsetzt" darüber, dass die Journalistin Daphne Caruana Galizia offenbar "bei einem gezielten Angriff" getötet worden sei, sagte ein Sprecher am Dienstag in Brüssel. Die Kommission und ihr Präsident Jean-Claude Juncker verurteilten die "schändliche Tat" auf das Schärfste und erwarteten eine Aufklärung durch die Justiz.

