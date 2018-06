Frankfurt (Oder) (dpa) - Rund acht Monate nachdem er zwei Polizisten und seine eigene Großmutter getötet haben soll, steht der mutmaßliche Dreifachmörder in Frankfurt an der Oder vor Gericht. Der 25-Jährige äußerte zum Prozessauftakt sein Bedauern. "Ich kann sagen, dass es mir leid tut", sagte er. In Bezug auf die getöteten Polizisten sagte der Angeklagte, es tue ihm leid, "dass sie nicht mehr zum Dienst kommen." Der Mann soll seine Großmutter erstochen haben. Auf der Flucht vor der Polizei hat er laut Anklage zwei Beamte überfahren.

