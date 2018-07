Berlin (SID) - Mit Olympiasiegerin Kristina Vogel als aussichtsreichste Gold-Kandidatin starten die deutschen Bahnrad-Asse ambitioniert in die am Donnerstag beginnenden Heim-Europameisterschaften in Berlin. Im Velodrom an der Landsberger Allee hat Vogel bereits zum Auftakt die Chance auf Edelmetall - und die Vervollständigung ihrer umfangreichen Medaillensammlung.

"Wir sind optimistisch und freuen uns auf den Wettkampf", sagte Vogel, die am Donnerstag an der Seite ihrer langjährigen Gefährtin Miriam Welte im Teamsprint um den Titel kämpft. Gemeinsam gewann das Erfolgsduo bereits Gold bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, auf einen EM-Triumph warten Vogel und Welte allerdings noch vergeblich. Ihre bislang größten gemeinsamen EM-Erfolge sind zwei zweite Plätze (2014, 2015). In Berlin zählen die Teams aus Russland und Frankreich zu ihren Hauptkonkurrenten.

Vogel, die auch im Sprint sowie im Keirin um die Medaillen kämpft, ist die große Hoffnungsträgerin des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Der Verband peilt "vier bis sieben Medaillen" (Sportdirektor Patrick Moster) an. Zugleich sind die viertägigen Titelkämpfe auch eine erste wichtige Standortbestimmung mit Blick auf die WM im niederländischen Apeldoorn (28. Februar bis 4. März).

Auch für den Bahnrad-Standort Berlin ist die erste internationale Meisterschaft seit 1999 ein wichtiger Test. Im Vorfeld der EM wurde die Fahrbahn im 250-Meter-Oval komplett ausgetauscht, um auch für den Weltcup 2018 sowie die Weltmeisterschaften im Olympiajahr 2020 gerüstet zu sein.