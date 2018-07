Rio de Janeiro (SID) - Der Hymnenprotest von US-Sportlern gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten greift immer weiter um sich. Bei einem Schwimm-Meeting in Rio de Janeiro ging nun auch der zweimalige 50-m-Freistil-Olympiasieger Anthony Ervin aus den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie. Der 36-Jährige war 2016 bei seinem Triumph in Rio zum ältesten Schwimm-Olympiasieger aller Zeiten in einem Einzelrennen geworden.

Vor allem in der US-Football-Liga NFL ist der Hymnenprotest weit verbreitet und sorgt damit seit Wochen für Schlagzeilen. US-Präsident Donald Trump kritisiert die Aktion aufs Schärfste. Initiiert wurde sie 2016 vom früheren San-Francisco-Quarterback Colin Kaepernick. Am vergangenen Samstag hatten sich auch die Spieler des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC vor dem Spiel gegen Schalke 04 hingekniet.