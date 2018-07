Kobane (AFP) Bei der Offensive auf die ehemalige IS-Hochburg Raka in Syrien haben die von den USA unterstützten Einheiten nach eigenen Angaben das staatliche Krankenhaus eingenommen. "Das staatliche Krankenhaus wurde befreit und 22 ausländische Söldner wurden getötet", teilte die kurdisch-arabische Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Dienstag mit. Heftige Kämpfe gab es demnach noch in der Nähe des städtischen Stadions, das weiter von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliert werde.

