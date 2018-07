Genf (AFP) Die UNO hat die "schockierende" Misshandlung zehntausender Flüchtlinge in Libyen beklagt. Mehr als 20.000 Migranten seien in der Gegend von Tripolis von Schleppern in Lagern festgehalten und misshandelt worden, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf. Die Schilderungen stammten vor allem aus den Reihen von mehr als 14.500 Flüchtlingen, die in einem Lager in Sabratha, westlich von Tripolis, festgehalten wurden. Dieses Lager wurde kürzlich von libyschen Regierungstruppen eingenommen.

