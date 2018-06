Wiesbaden (AFP) Die deutschen Universitäten haben im Jahr 2015 ihre Ausstattung mit Drittmitteln weiter erhöht. Im Durchschnitt warb jeder Professor - medizinische Einrichtungen wie Universitätskliniken herausgerechnet - 257.600 Euro an externen Mitteln ein, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies war ein halbes Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

