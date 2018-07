Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg wird sich in Marbella auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Wie die Niedersachsen bekannt gaben, bezieht das Team von Trainer Martin Schmidt vom 2. bis zum 7. Januar 2018 ein Quartier in Andalusien. Schon in der vergangenen Spielzeit reiste der VfL in der Winter-Vorbereitung auf die iberische Halbinsel, damals hieß das Ziel La Manga.