Multan (AFP) Im Zusammenhang mit dem Mord an dem pakistanischen Facebook-Starlet Qandeel Baloch hat die Polizei einen hohen muslimischen Geistlichen festgenommen. Bei einer Gerichtsanhörung bestritt der Geistliche am Mittwoch Verbindungen zu der Tat und verließ fluchtartig das Gerichtsgebäude. Kurze Zeit später nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.