Berlin (SID) - Der deutsche Frauen-Vierer ist spektakulär in die Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin gestartet. Das Quartett Charlotte Becker (Berlin), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Gudrun Stock (München) verbesserte in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung mit 4:25,355 Minuten den drei Jahre alten deutschen Rekord um mehr als vier Sekunden und belegte damit in der Qualifikation den dritten Platz.

"Der Lauf hat sich schon sehr gut angefühlt. Wenn man bedenkt, dass wir tatsächlich zum ersten Mal zusammengefahren sind, ist die Zeit sehr gut", sagte die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin Brennauer. Besser als das Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) waren nur Titelverteidiger Italien (4:20,636) und Großbritannien (4:21,219), am Donnerstag der deutsche Gegner in der ersten Runde.

Nicht so rund lief es für den BDR-Vierer der Männer. Felix Groß (Leipzig), Theo Reinhardt (Berlin), Domenic Weinstein (Villingen) und Kersten Thiele (Erfurt) fuhren in 3:59,730 Minuten auf Platz vier. In der Zwischenrunde am Donnerstag trifft das Quartett auf Qualifikations-Sieger und Titelverteidiger Frankreich (3:58,060).

"Die Qualifikation war nicht optimal, wir hatten doch ziemliche Unruhe in unserem Lauf. Dafür bin ich mit der Zeit sehr zufrieden", sagte Bundestrainer Sven Meyer. Reinhardt ergänzte: "Es war noch nicht perfekt, aber wir haben abgerufen, was wir drauf haben."

Der BDR peilt "vier bis sieben Medaillen" (Sportdirektor Patrick Moster) an. Zugleich sind die viertägigen Titelkämpfe auch eine erste wichtige Standortbestimmung mit Blick auf die WM im niederländischen Apeldoorn (28. Februar bis 4. März 2018).