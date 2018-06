Mogadischu (AFP) Nach dem verheerenden Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit mindestens 276 Toten und 300 Verletzten hat Präsident Mohammed Abdullahi Mohamed einen verstärkten Kampf gegen die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Shebab-Miliz angekündigt. Ohne eine Antwort auf diese Taten werde der Tag kommen, an dem "unsere eigenen zerfetzten Körper vom Boden aufgesammelt werden", sagte Mohamed vor tausenden Menschen bei einer Trauerfeier am Mittwoch. "Wir müssen gemeinsam widerstehen und die Shebab bekämpfen".

