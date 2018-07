Gelsenkirchen (SID) - Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Erik Lesser (Frankenhain) unternehmen bei der World Team Challenge der Biathleten auf Schalke den nächsten Anlauf auf ihrem ersten Sieg. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, werden die Staffel-Weltmeisterin und der Olympia-Zweite von Sotschi am 28. Dezember zum vierten Mal gemeinsam in Gelsenkirchen antreten. Das zweite deutsche Team steht noch nicht fest.

Hildebrand und Lesser hatten im vergangenen Jahr hinter Simon Schempp (Uhingen) und Vanessa Hinz (Schliersee) Platz zwei geholt.