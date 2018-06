Santiago de Chile (AFP) Vier oppositionsnahe Richter aus Venezuela haben am Donnerstag in Chile politisches Asyl erhalten. Der chilenische Außenminister Heraldo Muñoz sagte beim Empfang der Richter, Chile sei "das Land der Asylbewerber". Er fügte hinzu, dass Chile sein "Engagement zur Wiederherstellung der demokratischen Ordnung in Venezuela" fortsetze.

