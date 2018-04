Hannover (AFP) In der niedersächsischen FDP gibt es Ärger wegen der Absage an eine Koalition mit SPD und Grünen nach der Landtagswahl vom Sonntag. Der frühere Generalsekretär der Bundes-FDP und Chef des Stadtverbands Hannover der Liberalen, Patrick Döring, verwies am Donnerstag in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" auf die Zusammenarbeit der drei Parteien im Rat der niedersächsischen Landeshauptstadt. Dort gebe es "keine schlechten Erfahrungen mit einem Ampelbündnis". Dort könne die FDP als kleinste Partei mehr durchsetzen als in 40 Jahren Opposition.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.