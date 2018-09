Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht prüft am 17. Januar kommenden Jahres, ob das Streikverbot für Beamte grundgesetzkonform ist. Dies teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Kläger, beamtete Lehrer aus verschiedenen Bundesländern, hatten an Streiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft teilgenommen und waren deshalb disziplinarrechtlich verfolgt worden. Sie fordern nun ein Streikrecht für alle Beamte, die keine hoheitlichen Aufgaben - wie etwa Polizisten - ausüben. Laut Artikel 33 des Grundgesetzes dürfen Beamte nicht streiken.

