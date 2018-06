Frankfurt/Main (AFP) Zollfahnder aus Frankfurt am Main haben einen Ring mutmaßlicher Dopinghändler zerschlagen. Die Bande habe Dopingmittel über das Internet vertrieben und sei nach der Kontrolle eines Pakets in einem Postzentrum im März aufgeflogen, teilten der Zoll und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag mit. Demnach durchsuchten am Mittwoch 70 Ermittler insgesamt acht Objekte in Offenbach und Dietzenbach sowie im nordrhein-westfälischen Wuppertal.

