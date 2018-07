Berlin (AFP) Führende Frauenverbände haben an die möglichen Jamaika-Koalitionspartner appelliert, in der kommenden Legislaturperiode Gleichstellungsfragen nicht zu vernachlässigen. Sie seien in Sorge, dass Frauenpolitik nur einen "nachgeordneten Stellenwert" haben könnte, erklärten die Verbände am Donnerstag in Berlin. In den Wahlprogrammen der Parteien stehe Gleichstellung meist nicht im Fokus, im Bundestag sei zudem der Frauenanteil mit 30,6 Prozent auf den Stand von vor 20 Jahren gesunken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.