Münster (AFP) Das Internetportal Fahrerbewertung.de ist in seiner derzeitigen Form datenschutzrechtlich unzulässig. Dies entschied am Donnerstag das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Gericht bestätigte damit Anordnungen der nordrhein-westfälischen Datenschutzbeauftragten zur Umgestaltung der Plattform. (Az. 16 A 770/17)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.