Berlin (AFP) Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) befürchtet, dass sich Kinder von in die Kampfgebiete der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) ausgereisten Deutschen nach ihrer Rückkehr zu einem Sicherheitsrisiko entwickeln. Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen warnte am Donnerstag, dass eine "neue Dschihadistengeneration" heranwachsen könnte. "Dieses Risiko muss die Gesellschaft sehr genau im Blick haben."

