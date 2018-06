Brüssel (dpa) - Trotz des bitteren Streits mit der Türkei hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel klar zum Flüchtlingspakt mit Ankara bekannt. Sie will dafür auch weitere EU-Milliarden ins Land fließen lassen. "Hier leistet die Türkei Herausragendes", sagte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. Merkel verwies in Brüssel auf die Verhaftung von Deutschen in der Türkei und nannte die demokratische Entwicklung des Landes sehr negativ. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich, nun auch die Flüchtlingsroute von Afrika nach Italien möglichst völlig abzuschotten. Man wolle dabei eng mit Libyen zusammenarbeiten.

