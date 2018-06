Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) gegen den FSV Mainz 05 weiter auf die verletzten Abwehrspieler Matija Nastasic und Pablo Insua verzichten. Der Serbe Nastasic muss wegen eines Knochenödems am Fuß noch pausieren, der Spanier Insua laboriert an einer Rippenfellentzündung.

Dagegen stehen die Mittelfeldspieler Weston McKennie (Muskelfaserriss) und Nabil Bentaleb (Leistenprobleme) laut Trainer Domenico Tedesco wieder zur Verfügung. Ob er wie beim 2:0 am vergangenen Samstag bei Hertha BSC erneut U21-Nationalspieler Max Meyer auf der ungewohnten Sechser-Position spielen lässt, wollte der Coach noch nicht verraten: "Wir sind in der Lage, mehrere Systeme zu spielen. Da sind wir nicht festgenagelt."