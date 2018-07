Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2017:

42. Kalenderwoche

292. Tag des Jahres

Noch 73 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Isaak, Jean, Paul

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bei einer Razzia in Georgensmünd bei Nürnberg erschießt ein sogenannter Reichsbürger einen 32-jährigen Polizisten. Die rechtsradikalen "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an.

2015 - In Kanada gewinnen die Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Justin Trudeau die Parlamentswahl.

2012 - Luxemburgs Thronfolger Guillaume heiratet Gräfin Stéphanie de Lannoy.

2007 - Mit der Verabschiedung neuer Reformverträge durch die 27 Staats- und Regierungschefs endet der EU-Gipfel in Lissabon. Sie sollen den gescheiterten Verfassungsvertrag ersetzen.

1992 - In Sevilla beginnt der bis dahin größte Umweltprozess in der Geschichte Spaniens. Es geht um ein durch Pestizide ausgelöstes Vogel-Massensterben 1986 im südspanischen Vogelschutzgebiet "La Doñana".

1987 - Am "Schwarzen Montag" an der New Yorker Börse fällt der Dow-Jones-Index um rund 23 Prozent.

1984 - In Polen wird der Priester Jerzy Popieluszko, ein Sympathisant der Gewerkschaft Solidarnosc, von polnischen Geheimdienstoffizieren ermordet.

1972 - Dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll wird der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.

1912 - In Hamburg wird in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. die wiederaufgebaute St.-Michaelis-Kirche ("Michel") eingeweiht. Das Wahrzeichen der Stadt war 1906 abgebrannt.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: An das berüchtigte Stierrennen im spanischen Pamplona mussten Polizisten im ostfriesischen Dornum denken: 25 Rinder waren dort von einer Weide ausgebrochen und trabten neugierig durch das Dorf. Auf Trab kamen dann auch mehrere Polizisten und freiwillige Helfer: Sie brauchten als Hilfs-Cowboys fast drei Stunden für das Einfangen der Tiere.

GEBURTSTAGE

1969 - Dieter Thoma (48), deutscher Skispringer, Sieger der Vierschanzen-Tournee 1990, Skiflug-Weltmeister 1990

1962 - Evander Holyfield (55), amerikanischer Profiboxer 1927 - Hans Schäfer (90), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln), Fußball-Weltmeister 1954, "Fußballer der Jahres" 1963

1927 - Pierre Alechinsky (90), belgischer Maler und Grafiker, Mitglied der Gruppe "Cobra" 1949-1951

1892 - Hermann Knaus, österreichischer Gynäkologe, entwickelte die Knaus-Ogino-Methode zur Empfängnisverhütung, gest. 1970

TODESTAGE

1987 - Jacqueline Du Pré, britische Cellistin, Beginn ihrer internationalen Karriere mit 17 Jahren, verheiratet mit Daniel Barenboim, geb. 1945

1943 - Camille Claudel, französische Bildhauerin, ("Der Walzer"), geb. 1864