Brüssel (AFP) Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat vor einem Austritt Großbritanniens aus der EU ohne eine Vereinbarung mit Brüssel gewarnt. Ein solcher Schritt wäre "katastrophal" für Großbritanniens Wirtschaft und Industrie, sagte der Labour-Chef am Donnerstag bei einem Besuch in Brüssel dem Sender Sky News. Er sei vor dem EU-Gipfel in Europas Hauptstadt gereist, "um sicherzustellen, dass die Verhandlungen in die Spur kommen".

