Johannesburg (dpa) - Immer mehr Deutsche übernehmen eine Patenschaft für ein Kind in einem ärmeren Land. Über Hilfsorganisationen wie Plan International und World Vision haben rund 600 000 Deutsche ein Patenkind, für das sie monatlich spenden - etwa in Afrika, Asien oder Südamerika. Die Zahl steige weiter an, "weil die Hilfe durch den Kontakt zum Patenkind ein Gesicht erhält, sie wird persönlich", sagte Maike Röttger, die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Plan International Deutschland. Bei Plan ist die Zahl der Patenkinder seit dem Jahr 2007 von 250 000 auf rund 320 000 gestiegen.

