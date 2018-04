Montréal (AFP) Die Vorwürfe über sexuelle Belästigungen in der Unterhaltungsbranche ziehen weitere Kreise: Der kanadische Produzent Gilbert Rozon, der durch das Festival "Just for Laughs" ("Juste pour Rire" / "Die Lachattacke") auch international bekannt wurde, hat wegen Belästigungsvorwürfen den Verzicht auf seine Posten bekannt gegeben. "Ich entschuldige mich bei allen, die ich in meinem Leben verletzt haben könnte", erklärte der 62-Jährige in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) im Online-Netzwerk Facebook.

