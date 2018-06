Tunis (AFP) Nach einer Umarmung im Auto ist ein französisch-tunesisches Pärchen in Tunesien wegen "öffentlicher Unzucht" verurteilt worden. Ein Gericht in Tunis verurteilte den aus Frankreich stammenden Mann am Mittwoch wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Unzucht zu vier Monaten Gefängnis, die Frau wurde wegen Unzucht zu zwei Monaten Haft verurteilt.

