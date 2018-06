Paris (AFP) Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kann ihre Inspektionen im Iran nach eigenen Angaben "ohne Probleme" fortsetzen. Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Aufkündigung des Atomabkommen verhalte sich die Führung in Teheran "sehr vernünftig", sagte der Chef der Behörde, Yukiya Amano, am Freitag in Paris. Teheran setzt demnach die Vorgaben des 2015 geschlossenen Atomabkommens um.

