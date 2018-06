Kabul (AFP) Bei einem Anschlag auf eine schiitische Moschee in Kabul sind am Freitag mindestens zehn Menschen getötet worden. Dies teilte das afghanische Gesundheitsministerium am Abend mit. Ein Sprecher des Innenministeriums sprach von einer Explosion.

