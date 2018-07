Shanghai (AFP) Eine abergläubische Passagierin hat auf einem Flughafen in Ostchina für Chaos gesorgt: Die 76-jährige Chinesin warf mehrere Münzen auf das Düsentriebwerk eines Flugzeuges, um sich viel Glück für den Flug zu wünschen, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Stattdessen hatte sie Pech: Sie wurde festgenommen, die Maschine musste am Boden bleiben.

