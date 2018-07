Saarbrücken (AFP) Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat gegen den Chef der mit den Hells Angels verbandelten Rockergruppe La Familia Anklage erhoben. Dem 49-Jährigen wird bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 40 Fällen vorgeworfen, wie die Ermittlungsbehörde am Freitag mitteilte. Er soll als Kopf der Rockergruppierung die Drogenbeschaffung organisiert und die Weitergabe der Drogen an die Clubmitglieder dirigiert haben.

