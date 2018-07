Berlin (AFP) Textnachrichten an das Handy des toten Berliner Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri haben einem Medienbericht zufolge einen Terroralarm ausgelöst. Wie das Magazin "Focus" am Freitag vorab berichtete, befürchteten die deutschen Sicherheitsbehörden zu Pfingsten einen Anschlag. Als mögliches Ziel habe der Karneval der Kulturen in Berlin gegolten. Als Absender der Nachrichten stellte sich dem Bericht zufolge jedoch ein Vertrauensmann der spanischen Nationalpolizei heraus.

