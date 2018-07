Freiburg (AFP) Wertvoller Fund im Wald: Ein Pilzsammler hat in einem Waldgebiet in Freiburg Bargeld in fünfstelliger Höhe entdeckt. Das Geld lag offenbar schon längere Zeit am Fundort, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Hintergründe der ungewöhnlichen Entdeckung waren zunächst unklar.

