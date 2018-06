Flensburg (AFP) Polizeitaucher haben aus der Flensburger Förde am Freitag ein Anfang Oktober aus der St. Nikolaikirche in Flensburg gestohlenes antikes Reliquiar geborgen. Das 500 Jahre alte Behältnis aus Bergkristall befand sich zusammen mit einer Reihe anderer aus der Kirche gestohlener Wertgegenstände an der Hafenostseite in der Förde, wie die Polizei mitteilte. Die Kirchenverantwortlichen seien "sehr, sehr glücklich" gewesen, das antike Stück zurückzuerhalten - für Hinweise zum Verbleib war eine Belohnung von tausend Euro ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.