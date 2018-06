München (AFP) Deutsche Unternehmen könnten von US-Präsident Donald Trumps angekündigter Steuerreform stark profitieren. "Wenn die Reform in Kraft tritt, dann wird sie die vielen deutschen Familienunternehmen, Mittelständler und Konzerne mit Niederlassungen in den USA steuerlich entlasten", sagte der Steuerexperte Marko Gründig von der Wirtschaftsberatung KPMG im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Der US-Senat hat am Donnerstag den Weg frei gemacht für eine schnelle und einfachere Abstimmung über die Reform.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.