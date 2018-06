Washington (AFP) Die USA haben die Befreiung der syrischen Stadt Raka von den IS-Dschihadisten als "entscheidenden" Sieg im Anti-Terror-Kampf begrüßt. "Die Befreiung von Raka ist eine Schlüsseletappe im weltweiten Kampf gegen die Gruppe Islamischer Staat" (IS), erklärte US-Außenminister Rex Tillerson am Freitag. Aber der Sieg über den IS in Raka bedeute nicht, dass der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz beendet sei.

