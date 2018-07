Brüssel (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat von den Briten mehr konkrete Angaben in den Verhandlungen über ihren Austritt aus der Europäischen Union gefordert. "Wir haben einige Details, aber wir haben nicht alle Details, die wir brauchen", sagte Juncker zu Beginn in Brüssel. Die britische Premierministerin Thersa May hatte der EU-Gipfelrunde gestern am späten Abend ihre Vorstellungen zum Brexit dargelegt. Am Morgen setzten die Staats- und Regierungschefs ihr Treffen mit Beratungen fort.

