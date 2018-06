Köln (SID) - Nach dem Desaster am 2. Gruppenspieltag (null Punkte in sechs Spielen) holte die Bundesliga in dieser Europapokalwoche zwar sieben Punkte. Aber durch die Niederlagen von Köln und Hertha BSC war sie dennoch die schlechteste der vier Top-Ligen.

In der UEFA-Fünfjahreswertung gab es nur 1,000 Punkte, Italien erkämpfte sich 1,429 Punkte. Die Italiener holten auf dem Platz in sechs Spielen acht Zähler. Die Punkte werden bei Italien durch sechs Teilnehmer geteilt, bei Deutschland durch sieben. Freiburg, das in der Qualifikation zur Europa League gescheitert ist, wird der Bundesliga trotzdem als Europacup-Starter angerechnet.

Der Rückstand Deutschlands auf Italien beträgt jetzt 1,251 Punkte. Der Vorsprung auf den fünften Frankreich aber immer noch satte 14,750 Punkte. Erst ein Absturz auf Platz fünf würde Deutschland einen Champions League Platz kosten. Frankreich holte in dieser Woche wie Deutschland 1,000 Punkte.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach dem 3. Spieltag der Gruppenphasen (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

Land 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Gesamt

1. Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 6,714 93,988

2. England 16,785 13,571 14,250 14,357 8,357 67,891

3. Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 7,333 66,249

4. Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,928 3,428 64,998

5. Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 5,333 50,248

6. Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 6,600 47,382

7. Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 4,666 42,248

8. Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 4,400 37,533

9. Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 1,400 37,300

10.Türkei 6,700 6.000 6.600 9,700 3,400 32,400