Madrid (AFP) In der Katalonien-Krise hat Spaniens König Felipe VI. die Unabhängigkeitsbestrebungen der nordostspanischen Region erneut scharf kritisiert. Den Verantwortlichen in Barcelona warf der Monarch am Freitag einen "inakzeptablen Versuch der Abspaltung" vor. Katalonien sei ein "wesentlicher Teil Spaniens des 21. Jahrhunderts", sagte Felipe VI. "Wir wollen auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, nicht verzichten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.