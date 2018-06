Mexiko-Stadt (SID) - Die Olympia-Zweite Lisa Unruh (Berlin) hat bei der Bogen-WM in Mexiko City eine Einzelmedaille klar verpasst. Die 29-Jährige scheiterte als letzte deutsche Starterin mit dem olympischen Recurvebogen in der Runde der letzten 32 glatt mit 1:7 an der Amerikanerin Mackenzie Brown. Mit ihrem Partner Florian Kahllund (Fockbeck) startet Unruh noch im Mixed-Wettbewerb.

Besser lief es für Kristina Heigenhauser (Surberg). Die Compound-Schützin erreichte sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft das Bronze-Finale. Im Kampf um die Medaille trifft Heigenhauser am Samstag auf die Dänin Sarah Sonnichsen, für das Team geht es gegen Südkorea.

Die Compound-Männer, die im Einzel bereits geschlossen ausgeschieden waren, verloren in der ersten K.o.-Runde mit 225:235 gegen die USA. Die Recurve-Frauen um Unruh waren zuvor in der ersten Runde den Russinnen unterlegen gewesen.