Köln (SID) - Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 will sich im oberen Tabellenbereich festsetzen. Dafür benötigen die Königsblauen zum Auftakt des 9. Spieltages einen Heimsieg gegen den FSV Mainz 05. Sollte der Dreier gelingen, würde Schalke nach Punkten mit dem Tabellendritten RB Leipzig gleichziehen. Für die Mainzer geht es im Gegenzug darum, sich mit einem Erfolg von der Abstiegszone abzusetzen. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr.

Die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase. Um 17.00 Uhr beginnt das erste freie Training zum Großen Preis von Amerika in Austin. In Texas könnte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton theoretisch bereits zum vierten Mal Weltmeister werden, falls er im Rennen am Sonntag 16 Punkte mehr holt als sein Ferrari-Rivale Sebastian Vettel.

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Qualifikationsspiel für die WM 2019 auf Island, den stärksten Gegner in Gruppe 5. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel will die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones einen großen Schritt zur Endrunde in Frankreich machen. Angepfiffen wird die Begegnung in Wiesbaden um 16.00 Uhr.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann im Duell mit Absteiger Darmstadt 98 seine Tabellenführung festigen. Die zuletzt viermal in Folge siegreichen Rheinländer sind in der Partie gegen den Tabellenachten ab 18.30 Uhr favorisiert. Im zweiten Spiel stehen sich zur gleichen Zeit der FC Ingolstadt und der 1. FC Heidenheim gegenüber.