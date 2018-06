Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl kommt mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer besser in Schwung. Beim 4:3 bei den Florida Panthers feierte der Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Spielzeiten seinen dritten Sieg in Folge, der gebürtige Landshuter Kühnhackl gab dabei die Vorlage zum 2:2 durch Carter Rowney. Es war Kühnhackls dritte direkte Torbeteiligung im achten Saisoneinsatz.

Bei den Washington Capitals kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings nicht zum Einsatz.